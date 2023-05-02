В Белгородской области жалуются на атаку беспилотника на защитные сооружения

В российской Белгородской области якобы была проведена атака на защитные сооружения. Пропагандисты обвиняют Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По неподтвержденной информации, "атака" якобы произошла сегодня, 2 мая, днем.
В сети утверждают, что беспилотник "сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек, который выполнял земельные работы".
При этом отмечается, что пострадавший получил контузию и отказался от госпитализации.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня взрыв прозвучал на базе российских пограничников под временно оккупированным Симферополем.
Также мы писали, что в Белгородской области 29 апреля заявили об обстреле села Новая Таволжанка. Жалуются на поврежденные дома и линии электропередач.
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