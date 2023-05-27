У Бєлгородській області російська влада втекла з кількох селищ, - ГУР

За його словами, на території Бєлгородської області повстання продовжується і набирає обертів та масштабів. Деякі селища, розташовані неподалік кордону з Україною, російська влада вже полишила.

При цьому в ГУР не уточнили, про які саме населені пункти йдеться.

"Є кілька селищ на прикордонні, з яких фактично пішла рашистська влада. У принципі там зараз немає влади жодної", - сказав Юсов.

Він додав, що представники повстанців та руху опору "зараз активно діють, у тому числі й у столичному регіоні".

В українській розвідці додають, що поки що серйозних зіткнень і боїв російських повстанців у Бєлгородській області та регулярними військами немає, і його "ми побачимо пізніше", оскільки російський диктатор Володимир Путін поки що тримає основні сили ВР РФ в Україні як окупаційний контингент.

Юсов додав, що операція РДК та ЛСР показали всьому світу, що "король голий", кремлівський режим виснажений і не може організувати захист своїх кордонів, а тим часом "повстання тільки набирає обертів та масштабів"

Операція у Бєлгородській області

22 травня представники легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу", які борються на боці України, повідомили про початок операції в Бєлгородській області РФ з метою "боротьби за свободу від путінської влади" та створення демілітаризованої зони біля кордону з Україною.

Як проінформували в ГУР, операцію проводять виключно громадяни РФ.

Тоді місцева влада оголосила режим контртерористичної операції, але вже наступного дня його скасували, хоча РДК і ЛСР не вийшли з території регіону.

Також представники РДК і ЛСР опублікували відео, на якому показано, як бійці знищували війська РФ

Всі подробиці про операцію на території Бєлгородської області - у матеріалі РБК-Україна.