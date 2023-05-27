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В Белгородской области российские власти сбежали из нескольких поселков, - ГУР

Автор: Владимир Костырин

В Белгородской области РФ, где остаются отряды "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСБ), ряд населенных пунктов уже не контролируются Кремлем.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Новый отсчет".

По его словам, на территории Белгородской области восстание продолжается и набирает обороты и масштабы. Некоторые поселки, расположенные недалеко от границы с Украиной, российские власти уже оставили.

При этом в ГУР не уточнили, о каких именно населенных пунктах идет речь.

"Есть несколько поселков на приграничье, из которых фактически ушли рашистские власти. В принципе там сейчас нет власти ни одной", - сказал Юсов.

Он добавил, что представители повстанцев и движения сопротивления "сейчас активно действуют, в том числе, и в столичном регионе".

В украинской разведке добавляют, что пока серьезных столкновений и боев российских повстанцев в Белгородской области и регулярными войсками нет, и его "мы увидим позже", поскольку российский диктатор Владимир Путин пока держит основные силы ВР РФ в Украине, как оккупационный контингент.

Юсов добавил, что операция РДК и ЛСР показали всему миру, что "король голый", кремлевский режим истощен и не может организовать защиту своих границ, а тем временем "восстание только набирает обороты и масштабы"

Операция в Белгородской области

22 мая представители легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", которые сражаются на стороне Украины, сообщили о начале операции в Белгородской области РФ с целью "борьбы за свободу от путинской власти" и создания демилитаризованной зоны возле границы с Украиной.

Как проинформировали в ГУР, операцию проводят исключительно граждане РФ.

Тогда местные власти объявили режим контртеррористической операции, но уже на следующий день его отменили, хотя РДК и ЛСР не вышли с территории региона.

Также представители РДК и ЛСР опубликовали видео, на котором показано, как бойцы уничтожали войска РФ

Все подробности об операции на территории Белгородской области - в материале РБК-Украина.

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