В Бєлгородській області Росії жаліються на руйнування внаслідок обстрілу

В Бєлгородській області Росії знову жаліються на обстріли регіону. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Постраждалих немає, є пошкодження у двох приватних домоволодіннях, одній госпбудівлі та 1 легкового автомобіля", - пише губернатор.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Бєлгороді прозвучали звуки вибухів, коли російські окупаційні війська знову обстрілювали Харків з зенітних ракетних комплексів С-300. Пізніше в регіоні заявили про нібито роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.