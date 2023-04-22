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Знову самі себе обстрілюють? У російському Бєлгороді чули вибухи

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Белгород, Субота 22 квітня 2023 22:46
Знову самі себе обстрілюють? У російському Бєлгороді чули вибухи Фото: в Бєлгороді прозвучали звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 квітня, в російському місті Бєлгород прозвучали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибухи в Бєлгороді прозвучали в той час, як російські окупаційні війська знову обстрілювали Харків з зенітних ракетних комплексів С-300. Ймовірно, деякі російські ракети не досягли своєї цілі та вибухнули над територією РФ.

Водночас окупанти стверджують, що в місті нібито спрацювала система ППО.

Нагадаємо, днями посеред російського Бєлгорода утворилася величезна вирва після вибуху. Як з'ясувалося пізніше, російський літак, який, ймовірно, летів бомбити Україну, "впустив" дві авіабомби. Однак окупаційна влада стверджувала, що бомба була одна.

Але сьогодні росіяни заявили, що виявили ще одну авіабомбу в Бєлгороді. Вона впала поруч з житловим будинком, але не розірвалася.

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