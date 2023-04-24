В Белгородской области России жалуются на разрушения в результате обстрела

В Белгородской области России снова жалуются на обстрелы региона. Повреждены частные домовладения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Пострадавших нет, есть повреждения в двух частных домовладениях, одном хозпостройке и 1 легковом автомобиле", - пишет губернатор.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Белгороде прозвучали звуки взрывов, когда российские оккупационные войска снова обстреливали Харьков из зенитных ракетных комплексов С-300. Позже в регионе заявили о якобы работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.