В місті Шебекіно Бєлгородської області Росії жаліються на обстріли. Є постраждалий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
"Наразі триває обстріл міста Шебекіно. Почалося смс-оповіщення про необхідність сховатися в безпечному місці. За попередньою інформацією, є один постраждалий", - пише губернатор.
За словами Гладкова, оперативні служби наразі працюють на місці.
Як відзначає російський Mash, цивільні повідомляють про десятки прильотів.
"Є влучання по школі. Попередньо, постраждала одна людина", - додає видання.
Фото: в Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є постраждалий (t.me/breakingmash)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого разу, внаслідок обстрілу Бєлгородської області, були пошкоджені будинки та лінії електропередач.
Також нещодавно в регіоні виявили третю по рахунку авіабомбу. 500-кілограмовий снаряд пролежав під землею протягом тижня.
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