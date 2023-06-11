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У Бєлгородській області РФ зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга

Фото: в Бєлгородській області РФ зійшли з рейок 15 вагонів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Олексіївському окрузі Бєлгородській області Росії 15 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За інформацією Гладкова, аварія сталася біля вокзалу в Олексіївському районі, а вагони були порожніми та прямували до станції одного з підприємств.

За його слів, як завжди, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці працюють оперативні служби.

Бавовна в Бєлгородській області Росії

Жителі Бєлгородської області останнім часом все частіше повідомляють про вибухи та обстріли. Губернатор Гладков заявляв, що в ніч з 8 на 9 червня область "обстріляли" і тому сталася пожежа в багатоповерхівці.

Ввечері 8 червня місцева влада запевняла росіян, що на території Бєлгородської області спрацювала ППО.

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