За інформацією Гладкова, аварія сталася біля вокзалу в Олексіївському районі, а вагони були порожніми та прямували до станції одного з підприємств.

За його слів, як завжди, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці працюють оперативні служби.

Бавовна в Бєлгородській області Росії

Жителі Бєлгородської області останнім часом все частіше повідомляють про вибухи та обстріли. Губернатор Гладков заявляв, що в ніч з 8 на 9 червня область "обстріляли" і тому сталася пожежа в багатоповерхівці.

Ввечері 8 червня місцева влада запевняла росіян, що на території Бєлгородської області спрацювала ППО.