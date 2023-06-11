В Белгородской области РФ сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

По информации Гладкова, авария произошла у вокзала в Алексеевском районе, а вагоны были пустыми и направлялись к станции одного из предприятий.

По его словам, как всегда, в результате инцидента никто не пострадал, а на месте работают оперативные службы.

Хлопок в Белгородской области.

Жители Белгородской области в последнее время все чаще сообщают о взрывах и обстрелах. Губернатор Гладков заявлял, что в ночь с 8 на 9 июня область "обстреляли" и потому произошел пожар в многоэтажке.

Вечером 8 июня местные власти уверяли россиян, что на территории Белгородской области сработало ПВО .