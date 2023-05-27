В Бєлгородській області РФ лунають вибухи: в Шебекіно видно стовп диму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві російські Telegram-канали .

За даними місцевих Telegam-каналів, російська служба надзвичайних ситуацій вже вчетверте за день розіслала попередження про обстріл міста.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що в місті звучить звукове повідомлення про обстріл. Жителів закликають пройти до укриття.

Внаслідок вибухів в місті є жертви

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що від обстрілів у Шебекиному загинула одна людина, ще трьох поранено.

"Найважчий день у Шебекинському окрузі. Одна людина загинула. Це охоронець діючого підприємства міста, у момент обстрілу він перебував на вулиці. Серед постраждалих є діти - двоє підлітків: дівчинка 15 років із пораненнями нижніх кінцівок і хлопчик 17 років із контузією", - повідомив губернатор.

Крім того, за його словами, ще один чоловік дістав легке поранення - розсічення шкіри голови.

До того ж, за даними Гладкова, снаряди влучили у два великі підприємства, після чого там почалася пожежа. Також у місті пошкоджено лінії електропередач.

Ситуація в Бєлгородській області РФ

На початку цього тижня, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" заявили про початок операції в прикордонних районах Бєлгородської області.

Після проходження кордону російськими добровольцями, місцева влада оголосила режим контртерористичної операції, однак пізніше скасувала його, попри те, що військові досі перебувають на території регіону.

Всі подробиці про операцію на території Бєлгородської області можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.