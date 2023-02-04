В Белгородской области РФ горит нефтебаза: видео мощного пожара

В городе Борисовка, что в Белгородской области РФ, в ночь на 4 февраля произошел масштабный пожар - горит нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что пламя поднимается вверх на 50 метров. Огнем из нефтебазы серьезно повреждено производство "Борисовского завода мостовых металлоконструкций". К слову, в сети пишут, что завод производил металлоконструкции для строительства Крымского моста.