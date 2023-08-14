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В Белгородской области раздался громкий взрыв: в РФ заявляют о работе ПВО

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Понедельник 14 августа 2023 13:42
В Белгородской области раздался громкий взрыв: в РФ заявляют о работе ПВО Иллюстративное фото: в Белгородской области раздался громкий взрыв (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В русской Белгородской области раздался громкий взрыв. При этом российские власти заявляют о якобы работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Гладков заявил, что в Белгородском районе якобы сработала система противовоздушной обороны и сбила две воздушные цели в районе села Пушкарное.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ситуация в Белгородской области

В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. Чаще всего "бавовна" происходит именно в Белгородской области. При этом власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки дронов.

Вечером 12 августа жители двух населенных пунктов Белгородской области слышали взрывы и автоматные очереди.

А 13 августа в Белгороде сообщили о якобы атаке дрона. В городе частично пострадал жилой дом.

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Белгород Российская Федерация
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