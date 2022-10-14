У Бєлгородській області призупинили рух поїздів через "збиті ракети"

Фото: у Бєлгороді призупинили потяги через "збиті ракети" (t.me/vvgladkov)

Влада Бєлгородської області Росії заявила про призупинення руху поїздів. Причиною цього є нібито збиті ракети, які пошкодили залізницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова у Telegram.