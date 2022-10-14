В Белгородской области приостановили движение поездов из-за "сбитых ракет"
Власти Белгородской области России заявили о приостановке движения поездов. Причиной этого якобы являются сбитые ракеты, которые повредили железную дорогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.
По словам чиновника, сегодня утром российские системы ПВО сбили несколько ракет в районе Нового Оскола. Обломки якобы упали возле железной дороги, повредив линии электропередач.
В связи с этим в регионе приостановили движение поездов.
"Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено", - заявил Гладков.
Напомним, вчера в Белгороде на жилой дом упала российская ракета, которая летела в Харьков.
Также в Белгородской области вчера взорвался склад с боеприпасами, но российские власти обвинили Украину в обстреле.
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