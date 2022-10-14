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В Белгородской области приостановили движение поездов из-за "сбитых ракет"

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Белгород, Пятница 14 октября 2022 12:39
В Белгородской области приостановили движение поездов из-за "сбитых ракет" Фото: в Белгороде приостановили поезда из-за "сбитых ракет" (t.me/vvgladkov)
Автор: Наталья Юрченко

Власти Белгородской области России заявили о приостановке движения поездов. Причиной этого якобы являются сбитые ракеты, которые повредили железную дорогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

По словам чиновника, сегодня утром российские системы ПВО сбили несколько ракет в районе Нового Оскола. Обломки якобы упали возле железной дороги, повредив линии электропередач.

В связи с этим в регионе приостановили движение поездов.

"Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено", - заявил Гладков.

Напомним, вчера в Белгороде на жилой дом упала российская ракета, которая летела в Харьков.

Также в Белгородской области вчера взорвался склад с боеприпасами, но российские власти обвинили Украину в обстреле.

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