В Белгородской области приостановили движение поездов из-за "сбитых ракет"

Власти Белгородской области России заявили о приостановке движения поездов. Причиной этого якобы являются сбитые ракеты, которые повредили железную дорогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.