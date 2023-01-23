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У Бєлгородській області повідомляють про роботу ППО: подробиці

Фото: у Бєлгородській області повідомляють про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бєлгородській області у понеділок, 23 січня, повідомляють про вибухи. Влада регіону стверджує, що спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора Бєлгородській області В'ячеслава Гладкова в Telegram.

"Над селом Казинка Валуйського міського округу системою ППО було збито ракету. Постраждалих і руйнувань немає - уламки впали в поле", - заявив він.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах пишуть, що над одним із районів області було чути понад п'ять вибухів. Подробиць про "бавовну" поки що немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося, що під російською Москвою пролунав вибух на металургійному заводі компанії "Молірен".

Також вчора ми писали, що одне із сіл у Білгородській області страждає від "бавовни". У жителів В'язового через "обстріл" проблеми з лінією електропередач.

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