В Белгородской области сообщают о работе ПВО: подробности

В Белгородской области в понедельник, 23 января, сообщают о взрывах. Власти региона утверждают, что сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram .

"Над селом Казинка Валуйского городского округа системой ПВО была сбита ракета. Пострадавших и разрушений нет - обломки упали в поле", - заявил он.

Тем временем в местных Telegram-каналах пишут, что над одноим из районов области было слышно боле пять взрывов. Подробностей о "хлопках" пока нет.