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У Бєлгородській області повідомляють про потужні вибухи

Фото: у Бєлгородській області повідомляють про потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу вдень у Бєлгородській області РФ прогриміли потужні вибухи. Як стверджують місцеві жителі, звуки гучних "бавовни" чути у кількох районах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними каналів, вибухи чули жителі Шебекинського міського округу, Волоконовського району та селища Розумне.

Зараз місцева влада не коментувала інциденти. Також поки що незрозуміло, які причини вибухів.

Нагадаємо, у Бєлгородській області 23 лютого впав літак Міноборони РФ. Ймовірно, йдеться про штурмовик Су-25.

Також раніше ми писали, що Курській області місцеві жителі чули гучні вибухи. Деякі повідомили про "прильоти".

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