В Белгородской области сообщают о мощных взрывах

В Субботу днем в Белгородской области РФ прогремели мощные взрывы. Как утверждают местные жители, звуки громких "хлопков" слышны в нескольких районах региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По данным каналов, взрывы слышали жители Шебекинского городского округа, Волоконовского района и поселка Разумное.
В нстоящий момент местные власти не комментировали инциденты. Также пока непонятно, каковы причины взрывов.
Напомним, в Белгородской области 23 февраля упал самолет Минобороны РФ. Вероятно, речь идет о штурмовике Су-25.
Также ранее мы писали, что в Курской области местные жители слышали громкие взрывы. Некоторые сообщили о "прилетах".
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