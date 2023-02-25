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В Белгородской области сообщают о мощных взрывах

Фото: в Белгородской области сообщают о мощных взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Субботу днем в Белгородской области РФ прогремели мощные взрывы. Как утверждают местные жители, звуки громких "хлопков" слышны в нескольких районах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным каналов, взрывы слышали жители Шебекинского городского округа, Волоконовского района и поселка Разумное.

В нстоящий момент местные власти не комментировали инциденты. Также пока непонятно, каковы причины взрывов.

Напомним, в Белгородской области 23 февраля упал самолет Минобороны РФ. Вероятно, речь идет о штурмовике Су-25.

Также ранее мы писали, что в Курской области местные жители слышали громкие взрывы. Некоторые сообщили о "прилетах".

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