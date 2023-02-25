Фото: у Бєлгородській області повідомляють про потужні вибухи (Getty Images)

У суботу вдень у Бєлгородській області РФ прогриміли потужні вибухи. Як стверджують місцеві жителі, звуки гучних "бавовни" чути у кількох районах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними каналів, вибухи чули жителі Шебекинського міського округу, Волоконовського району та селища Розумне. Зараз місцева влада не коментувала інциденти. Також поки що незрозуміло, які причини вибухів.