Фото: в Белгородской области сообщают о мощных взрывах (Getty Images)

В Субботу днем в Белгородской области РФ прогремели мощные взрывы. Как утверждают местные жители, звуки громких "хлопков" слышны в нескольких районах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным каналов, взрывы слышали жители Шебекинского городского округа, Волоконовского района и поселка Разумное. В нстоящий момент местные власти не комментировали инциденты. Также пока непонятно, каковы причины взрывов.