У Бєлгородській області поскаржилися на "атаку" дрону: поранено окупантів

У Росії знову поскаржилися на "атаку" дрона у прикордонній з Україною Бєлгородської області. Поранення отримали двоє окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал ASTRA.

"Двоє військовослужбовців поранено при атаці БПЛА в Бєлгородській області", - йдеться у повідомленні.

За даними ASTRA, дрон скинув вибуховий пристрій у районі села Козинка увечері 3 лютого.

Місцева влада запевняє, що окрім російських військовослужбовців ніхто не постраждав, нібито серед мирних жителів постраждалих немає.

Ситуація з "атаками" дронів у РФ

У Росії в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники скаржаться на "атаки" дронів. Наприклад, 23 січня дрон атакував Курську область (Росія). Через наліт БПЛА двоє окупантів отримали поранення. А 4 лютого в Курській області БПЛА, який прилетів нібито "з боку України", пошкодив об'єкти зв'язку.

Нагадаємо, Бєлгородська область на півдні та заході межує з Луганською, Харківською та Сумською областями України. Протяжність загальних кордонів Білгородської області з Україною становить 540 км.