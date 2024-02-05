В Белгородской области РФ пожаловались на "атаку" дрона: ранены оккупанты

В России снова пожаловались на "атаку" дрона в приграничной с Украиной Белгородской области. Ранения получили двое оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ASTRA.

"Два военнослужащих ранены при атаке БПЛА в Белгородской области",- говорится в сообщении.

По данным ASTRA, дрон сбросил взрывное устройство в районе села Козинка вечером 3 февраля.

Местные власти уверяют, что кроме российских военнослужащих никто не пострадал, якобы среди мирных жителей пострадавших нет.

Ситуация с "атаками" дронов в РФ

В России в последние месяцы в разных областях практически ежедневно раздаются взрывы, и местные власти и чиновники жалуются на "атаки" дронов. Например, 23 января дрон дрон атаковал Курскую область (Россия). Из-за налета БПЛА двое оккупантов получили ранения. А 4 февраля в Курской области БПЛА, который прилетел якобы "со стороны Украины", повредил объекты связи.

Напомним, Белгородская область на юге и западе граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины. Протяженность общих границ Белгородской области с Украиной составляет 540 км.