У Росії скаржаться на "атаку" дронів у Курській області. Куди прилетіло

У Росії 4 лютого поскаржилися на "атаку" дронів у Курській області. Місцева влада вже навіть встигла з'ясувати, що БПЛА прилетів нібито "з боку України" та пошкодив об'єкти зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області РФ Романа Старовойта.

Так, за словами губернатора, нібито у селищі Теткіне Глушківського району внаслідок атаки БПЛА, нібито "з боку України" ушкодження отримали інфраструктурні об'єкти зв'язку.

"Щойно це буде безпечно, аварійні бригади розпочнуть їх відновлення", - додав Старовойт.

Ситуація на кордоні України з Курською областю РФ

Курська область РФ межує на північному заході з Брянською, на півночі - з Орловською, на північному сході - з Липецькою, на сході - з Воронезькою, на півдні - з Бєлгородською областями; з південно-західного та західного боку до неї примикає Сумська область України.

Судячи з карти, безпосередньо по околиці селища Тьоткіне (частково річкою Сейм) проходить державний кордон Росії з Україною. Найближчий населений пункт України - село Рижівка (Сумська область).

Додамо, що ситуація на Сумщині з початку року різко загострилася. Окупанти не лише обстрілюють прикордонні населені пункти, а й намагаються прорвати кордон України на цій ділянці. Буквально 3 лютого російська ДРГ зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині. Ворог кілька разів змінював тактику, після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути далеко від кордону.

При цьому 3 лютого в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні, в 5-кілометровій смузі від кордону з РФ, а іншими дорогами ввели рекомендований режим руху по годинниках. Наприклад, заборонено рух у районі селищ Іскрисківщина, Будки, Рижівка.