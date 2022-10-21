У російському Шебекіно біля України сильна пожежа. Дим видно з Бєлгорода

За словами російського губернатора, пожежа почалася на підприємстві Шебекінського міського округу нібито "внаслідок влучення прямого снаряда".

На відео, які публікують очевидці, можна побачити стовп густого чорного диму над містом. Згідно з повідомленнями місцевих Telegram-каналів, він видно навіть з Бєлгорода.

При цьому на фото росіян з місця пожежі можна помітити об'єкти, схожі на паливні цистерни.

Пожежа в Шебекіно (t.me/vvgladkov)