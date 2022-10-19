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У Бєлгороді заявили про удар по об'єкту інфраструктури

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Середа 19 жовтня 2022 10:58
У Бєлгороді заявили про удар по об'єкту інфраструктури Фото: у Білгороді заявили про удар по об'єкту інфраструктури (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У російському Бєлгороді зафіксовано попадання снаряда в один з об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Бєлгородської області у коментарі російським ЗМІ.

Про який саме об'єкт йдеться, влада міста не повідомляє.

"Руйнування незначні, вони не вплинуть на роботу енергозабезпечення міста. Усі оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків", - повідомив голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За даними місцевих Telegram-каналів, над містом з самого ранку працює система ППО.

Також є інформація, що після прильоту частина Бєлгорода залишилася без світла.

Нагадаємо, минулого тижня в російському Білгороді пролунали вибухи, після чого на місцевій підстанції почалася сильна пожежа, внаслідок якої в місті зникло світло.

Також ми писали, що 15 жовтня після "прильоту" на нафтобазі в Білгороді спалахнула пожежа.

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