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В российском Шебекино возле Украины сильный пожар. Дым видно из Белгорода

Фото: в Белгородской области начался сильный пожар (t.me/vvgladkov)
Автор: Иван Носальский

В городе Шебекино (Белгородская область РФ) вспыхнул сильный пожар. Россияне рассказывают, что горит местное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

По словам российского губернатора, пожар начался на предприятии Шебекинского городского округа якобы "в результате попадания прямого снаряда".

На видео, которые публикуют очевидцы, можно заметить столб густого черного дыма над городом. Согласно сообщениям местных Telegram-каналов, он виден даже с Белгорода.

При этом на фото россиян с места пожара можно заметить объекты, похожие на топливные цистерны.

Пожар в Шебекино (t.me/vvgladkov)

Напомним, 19 октября Гладков рассказывал об ударе по объекту инфраструктуры в Белгороде.

Также мы писали, что 19 октября на подстанции "Южная", которая находится в Белгороде, начался пожар. Несколько улиц отключили от электроснабжения.

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