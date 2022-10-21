В российском Шебекино возле Украины сильный пожар. Дым видно из Белгорода

По словам российского губернатора, пожар начался на предприятии Шебекинского городского округа якобы "в результате попадания прямого снаряда".

На видео, которые публикуют очевидцы, можно заметить столб густого черного дыма над городом. Согласно сообщениям местных Telegram-каналов, он виден даже с Белгорода.

При этом на фото россиян с места пожара можно заметить объекты, похожие на топливные цистерны.

Пожар в Шебекино (t.me/vvgladkov)