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У Бєлгородській області чергова "бавовна": росіяни жаліються на гучні вибухи

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Бєлгородська область, Четвер 26 січня 2023 15:58
У Бєлгородській області чергова "бавовна": росіяни жаліються на гучні вибухи Фото: в Бєлгородській області росіяни жаліються на гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Бєлгородській області знову "бавовна". Місцеві жителі жаліються, що вибухи тривають вже декілька годин і стають все гучнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У північному вже пів години чути хлопки близько і подалі ... У районі супутника теж саме, чути все голосніше і голосніше .... "Бахи" чутні в районі дубового з 13:00 і досі", - пишуть місцеві пабліки.

При цьому нещодавно губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram повідомив про нібито обстріл одного із сіл в області, половина жителів якого без світла.

"...під обстріл потрапило село Муром Шебекинського міського округу. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі, без світла залишається приблизно половина села. Аварійні бригади та оперативні служби перебувають на місці, щоб максимально оперативно усунути наслідки обстрілу", - написав Гладков.

Нагадаємо, раніше ми писали про вибух у Шебекіно, що в Бєлгородській області.

Також повідомлялося, що під Москвою пролунав вибух на металургійному заводі компанії "Молірен".

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