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В Белгородской области очередная "бавовна": россияне жалуются на громкие взрывы

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Белгородская область, Четверг 26 января 2023 15:58
В Белгородской области очередная "бавовна": россияне жалуются на громкие взрывы Фото: в Белгородской области россияне жалуются на громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Белгородской области снова "бавовна". Местные жители жалуются, что взрывы продолжаются уже несколько часов и становятся все громче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В северном уже пол часа слышны хлопки ближайшие и далекие...В районе спутника тоже самое, слышно все громче и громче....Бахи слышны в районе дубового с 13:00 и до сих пор", - пишут местные паблики.

При этом недавно губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram сообщил о якобы обстреле одного из сел в области, половина жителей которого без света.

"...под обстрел попала деревня Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остается примерно половина села. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела", - написал Гладков.

Напомним, ранее мы писали о взрыве в Шебекино в Белгородской области.

Также сообщалось, что под Москвой раздался взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен".

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