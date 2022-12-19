У Бєлгородській області через обстріл 14 тисяч жителів залишилися без світла

Фото: у Білгородській області через обстріл 14 тисяч мешканців залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Бєлгородській області РФ вранці 19 грудня повідомили про обстріл, внаслідок якого близько 14 тисяч жителів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

Російська влада звинуватила в обстрілі Україну, заявивши, що внаслідок ударів у Шебекінському міському окрузі порушено електропостачання. На даний момент без світла залишаються близько 14 тисяч мешканців.