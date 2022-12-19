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У Бєлгородській області через обстріл 14 тисяч жителів залишилися без світла

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Бєлгородська область, Понеділок 19 грудня 2022 11:24
У Бєлгородській області через обстріл 14 тисяч жителів залишилися без світла Фото: у Білгородській області через обстріл 14 тисяч мешканців залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бєлгородській області РФ вранці 19 грудня повідомили про обстріл, внаслідок якого близько 14 тисяч жителів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

Російська влада звинуватила в обстрілі Україну, заявивши, що внаслідок ударів у Шебекінському міському окрузі порушено електропостачання.

На даний момент без світла залишаються близько 14 тисяч мешканців.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники запустили у бік Києва 23 іранські дрони. Українським силам оборони вдалося знищити 18 безпілотників.

Внаслідок ударів зафіксовано влучення в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби вже усувають наслідки.

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