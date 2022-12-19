В Белгородской области из-за обстрела 14 тысяч жителей остались без света
В Белгородской области РФ утром 19 декабря сообщили об обстреле, в результате которого порядка 14 тысяч жителей остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Российские власти обвинили в обстреле Украину, заявив, что в результате ударов в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение.
В настоящий момент без света остаются около 14 тысяч жителей.
Напомним, сегодня ночью российские захватчики запустили в сторону Киева 23 иранских дронов. Украинским силам обороны удалось уничтожить 18 беспилотников.
Вследствие ударов зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы уже устраняют последствия.
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