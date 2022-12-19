Фото: в Белгородской области из-за обстрела 14 тысяч жителей остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Белгородской области РФ утром 19 декабря сообщили об обстреле, в результате которого порядка 14 тысяч жителей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Российские власти обвинили в обстреле Украину, заявив, что в результате ударов в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение. В настоящий момент без света остаются около 14 тысяч жителей.