У Бєлгородській області частково пропало світло, - губернатор Гладков

"У 15 населених пунктах Бєлгородського району аварійне відключення електрики через атаку", - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора Гладкова, без світла залишаються селища Октябрське, Малинівка та Політотдельське, села Бехлівка, Відрадне, Червоний Октябрь, Варварівка, Солов'ївка, Толоконне, Петрівка, Весела Лопань, Долбине та Головіне, а також хутори Угрим і Водяний.

Чиновник додав, що відновлення розпочнуть після дозволу від Міністерства оборони Росії.