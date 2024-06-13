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У Бєлгородській області частково пропало світло, - губернатор Гладков

Фото: губернатор Білгородської області Гладков (https://t.me/vvgladkov)
Автор: Едуард Ткач

У Росії у 15 населених пунктах Бєлгородської області сталося аварійне відключення електроенергії. Причиною називають атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

"У 15 населених пунктах Бєлгородського району аварійне відключення електрики через атаку", - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора Гладкова, без світла залишаються селища Октябрське, Малинівка та Політотдельське, села Бехлівка, Відрадне, Червоний Октябрь, Варварівка, Солов'ївка, Толоконне, Петрівка, Весела Лопань, Долбине та Головіне, а також хутори Угрим і Водяний.

Чиновник додав, що відновлення розпочнуть після дозволу від Міністерства оборони Росії.

Нагадаємо, 6 червня до будівлі адміністрації Грайворонського міського округу у Бєлгородській області потрапив дрон. Внаслідок атаки постраждав місцевий чиновник.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами голови ГУР Кирила Буданова, Сили оборони України вже вжили всіх необхідних заходів для захисту Сумської області від окупантів.

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Російська ФедераціяБєлгородська область