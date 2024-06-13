В Белгородской области частично пропал свет, - губернатор Гладков

В России в 15 населенных пунктах Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной называют атаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора региона Вячеслава Гладкова.
«В 15 населенных пунктах Белгородского района аварийное отключение электричества из-за атаки», - говорится в сообщении.
По словам губернатора Гладкова, без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьевка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино и Головино, а также хутора Угрим и Водяной.
Чиновник добавил, что восстановление начнут после разрешения от Министерства обороны России.
Напомним, 6 июня в здание администрации Грайворонского городского округа в Белгородской области попал дрон. В результате атаки пострадал местный чиновник.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы ГУР Кирилла Буданова, Силы обороны Украины уже приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.