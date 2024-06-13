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В Белгородской области частично пропал свет, - губернатор Гладков

Фото: губернатор Белгородской области Гладков (https://t.me/vvgladkov)
Автор: Эдуард Ткач

В России в 15 населенных пунктах Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной называют атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«В 15 населенных пунктах Белгородского района аварийное отключение электричества из-за атаки», - говорится в сообщении.

По словам губернатора Гладкова, без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьевка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино и Головино, а также хутора Угрим и Водяной.

Чиновник добавил, что восстановление начнут после разрешения от Министерства обороны России.

Напомним, 6 июня в здание администрации Грайворонского городского округа в Белгородской области попал дрон. В результате атаки пострадал местный чиновник.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы ГУР Кирилла Буданова, Силы обороны Украины уже приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от оккупантов.

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