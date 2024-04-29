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У Бєлгородській області будують новий аеродром: як далеко він від кордону з Україною

Фото: росіяни будують новий аеродром у Бєлгородській області (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти будують новий аеродром у Бєлгородській області. Його розташували на відстані 75 км від кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник RedIntel Panda.

"Після зимової відлиги роботи відновилися. 27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів", - йдеться в повідомленні.

 Фото: супутникові знімки нового аеродрому у Бєлгородській області (twitter.com/RedIntelPanda)

Нагадаємо, днями СБУ атакувала дронами російський аеродром "Кущевська" в Краснодарському краї.

Також нещодавно українські військові атакували аеродром в Джанкої. В результаті удару росіяни втратили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО.

Перед тим українські сили атакували аеродром, де росіяни зберігали бомбардувальники Ту-95, якими ворог наносить удари по українським містам.

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Бєлгородська область