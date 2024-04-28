Атака дронів на аеродром РФ. З'явилися супутникові знімки наслідків
Служба безпеки України дронами атакувала російський аеродром "Кущевськ" в Краснодарському краї у суботу, 27 квітня. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків цієї атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис співробітника Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афріка в Twitter.
На супутникових знімках, зроблених компанією Planet Labs, можна побачити декілька ділянок російського аеродрому "Кущевськ", які були уражені українськими дронами.
Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery.— Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024
This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp
На аеродромі, атаку на який організувала СБУ та Сили оборони, розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційні станції та засоби РЕБ російської армії.
Атака на аеродром в Краснодарському краї РФ
Вранці суботи, 27 квітня, російські пабліки повідомили про удар дронів по аеродрому "Кущевськ" в Краснодарському краї РФ. Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили атаку на аеродром та заявили, що її організувала СБУ спільно з Силами оборони.
Водночас на опублікованих росіянами відео з аеродрому помітили, що дрони, ймовірно, атакували склад модулів управління та корекції для авіабомб. Ці модулі дозволяють росіянам перетворювати звичайні авіабомби в КАБи.
Інші атаки на аеродроми РФ
Нагадаємо, нещодавно українські військові атакували аеродром в Джанкої. В результаті удару росіяни втратили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО.
До цього українська армія атакувала аеродром, де росіяни зберігали бомбардувальники Ту-95, якими бомблять українські міста.
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