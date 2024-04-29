RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгородской области строят новый аэродром: как далеко он от границы с Украиной

Фото: россияне строят новый аэродром в Белгородской области (иллюстративное фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты строят новый аэродром в Белгородской области. Его расположили в 75 км от границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные OSINT-исследователем RedIntel Panda.

"После зимней оттепели работы возобновились. 27 апреля 2024 на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя или самого покрытия. Sentinel Hub измеряет взлетно-посадочную полосу примерно на 1800 метров", - говорится в сообщении.

Фото: спутниковые снимки нового аэродрома в Белгородской области (twitter.com/RedIntelPanda)

Напомним, на днях СБУ атаковала дронами российский аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае.

Также недавно украинские военные атаковали аэродром в Джанкое. В результате удара россияне потеряли 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции и пункт управления средствами ПВО.

До этого украинские силы атаковали аэродром, где россияне хранили бомбардировщики Ту-95, которыми враг наносит удары по украинским городам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская область