У Бєлгородській області безпілотники атакували нафтобазу: що відомо

Нічні атаки по РФ

Зазначимо, що цієї ночі дрони атакували територію Росії. Зокрема, у селі Жиліна Орловської області два безпілотники влучили в 16-поверховий будинок. За словами губернатора Андрія Кличкова, постраждалих унаслідок атаки немає, а пожежу було локалізовано.

Трохи пізніше стало відомо про атаку дронів у Морозовську Ростовської області. За попередніми даними, було атаковано військовий аеродром, і судячи з детонації, горів склад боєприпасів.

Губернатор регіону заявив, що було пошкоджено "складські об'єкти" в Кам'янському та Морозівському районах.

Ближче до ранку російські Telegram-канали писали, що в Кам'янському районі горять резервуари з паливом. За словами місцевих жителів, атакували ФГКУ комбінат "Атлас", який, зокрема, постачає нафтопродукти російській армії.

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