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У Бєлгородській області безпілотники атакували нафтобазу: що відомо

Фото: МНС Росії (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 3 серпня у Бєлгородській області (Росія) дрони атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, атаку за допомогою безпілотників здійснили Збройні сили України.

Він уточнив, що внаслідок вибуху на нафтобазі сталося загоряння одного із резервуарів. Проте пожежники ліквідували спалах. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Нічні атаки по РФ

Зазначимо, що цієї ночі дрони атакували територію Росії. Зокрема, у селі Жиліна Орловської області два безпілотники влучили в 16-поверховий будинок. За словами губернатора Андрія Кличкова, постраждалих унаслідок атаки немає, а пожежу було локалізовано.

Трохи пізніше стало відомо про атаку дронів у Морозовську Ростовської області. За попередніми даними, було атаковано військовий аеродром, і судячи з детонації, горів склад боєприпасів.

Губернатор регіону заявив, що було пошкоджено "складські об'єкти" в Кам'янському та Морозівському районах.

Ближче до ранку російські Telegram-канали писали, що в Кам'янському районі горять резервуари з паливом. За словами місцевих жителів, атакували ФГКУ комбінат "Атлас", який, зокрема, постачає нафтопродукти російській армії.

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Російська ФедераціяБєлгородська область