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В Белгородской области беспилотники атаковали нефтебазу: что известно

Фото: МЧС России (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 августа в Белгородской области (Россия) дроны атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам губернатор региона Вячеслава Гладкова, атаку с помощью беспилотников совершили Вооруженные силы Украины.

Он уточнил, что в результате взрыва на нефтебазе произошло возгорание одного из резервуаров. Однако, пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате атаки нет.

Ночные атаки по РФ

Отметим, что этой ночью атак дронами по территории России. В частности, в деревне Жилина Орловской области два беспилотника попали в 16-этажный дом. По словам губернатора Андрея Клычкова, пострадавших в результате атаки нет, а пожар был локализован.

Чуть позже стало известно про атаку дронов в Морозовске Ростовской области. По предварительным данным, был атакован военный аэродром, и судя по детонации, горел склад боеприпасов.

Губернатор региона заявил, что были повреждены "складские объекты" в Каменском и Морозовском районах.

Ближе к утру российские Telegram-каналы писали, что в Камянском районе горят резервуары с топливом. По словам местных жителей, был атакован ФГКУ комбинат "Атлас", который в том числе снабжает нефтепродуктами российскую армию.

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