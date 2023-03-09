В місті Шебекіно Бєлгородської області пролунала низка гучних вибухів. Містян закликали спуститись в укриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Бел.ру .

Фото: в Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття (t.me/vvgladkov)

"Снаряд, що не розірвався, пробив стіну в приватному житловому будинку. Також посічено паркан і вибито скло. Оперативні служби вже на місці, приступають до розмінування. Подворовий обхід триває", - додав губернатор.

За словами губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова, постраждалих внаслідок вибухів немає.

Фото: в Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття (t.me/club_shebekino)

Як пише видання, в місті пролунали гучні вибухи після чого в небі здійнявся дим. Зокрема, місцеві жителі отримали СМС-розсилку з проханням спуститись в укриття.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Новому Осколі Білгородської було чути вибухи. Пізніше керівник регіону заявив про нібито збиття 3 ракет.

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