UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття

Фото: в Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Шебекіно Бєлгородської області пролунала низка гучних вибухів. Містян закликали спуститись в укриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Бел.ру.

Як пише видання, в місті пролунали гучні вибухи після чого в небі здійнявся дим. Зокрема, місцеві жителі отримали СМС-розсилку з проханням спуститись в укриття.

Фото: в Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття (t.me/club_shebekino)

За словами губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова, постраждалих внаслідок вибухів немає.

"Снаряд, що не розірвався, пробив стіну в приватному житловому будинку. Також посічено паркан і вибито скло. Оперативні служби вже на місці, приступають до розмінування. Подворовий обхід триває", - додав губернатор.

Фото: в Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття (t.me/vvgladkov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Новому Осколі Білгородської було чути вибухи. Пізніше керівник регіону заявив про нібито збиття 3 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні