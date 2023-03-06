ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білгородській області РФ пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО

Новость на русском →
Москва, Понеділок 06 березня 2023 07:16
У Білгородській області РФ пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО Фото: у Білгородській області РФ пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Новому Осколі Білгородської області сьогодні вранці, 6 березня, було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram губернатора Білгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

Керівник регіону заявив, що біля Нового Осколу нібито спрацювала система ППО. У соцмережах поширюються фото та відео із задимленням.

"Збито 3 ракети. Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одного потерпілого, чоловіка з осколковими пораненнями руки. Бригада швидкої допомоги вже виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків кількох фасадів і лінії електропередачі в кількох селах Новооскольського округу", - заявив він. .

Раніше ми писали, що у Білгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба". Інцидент трапився 3 березня.

Також повідомлялося, що у Білгородській області Росії розшукують озброєного мобілізованого, він втік з військової частини з автоматом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вибух ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
Україна тримає оборону в Бахмуті, можливість постачання зберігається, - Череватий
Україна тримає оборону в Бахмуті, можливість постачання зберігається, - Череватий
DAILY
Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів