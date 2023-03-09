В Белгородской области "бавовна", горожан призывают спуститься в укрытие

В городе Шебекино Белгородской области прогремел ряд громких взрывов. Горожан призвали спуститься в укрытие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Бел.ру.
Как пишет издание, в городе раздались громкие взрывы после чего в небе взвился дым. В частности, местные жители получили СМС-рассылку с просьбой спуститься в укрытие.
Фото: в Белгородской области "хлопок", горожан призывают спуститься в укрытие (t.me/club_shebekino)
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате взрывов нет.
"Неразорвавшийся снаряд пробил стену в частном жилом доме. Также иссечен забор и выбито стекло. Оперативные службы уже на месте, приступают к разминированию. Дворовой обход продолжается", - добавил губернатор.
Фото: в Белгородской области "хлопок", горожан призывают спуститься в укрытие (t.me/vvgladkov)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Новом Осколе Белгородской были слышны взрывы. Позже руководитель региона заявил о якобы сбитии 3 ракет.
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