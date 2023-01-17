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Бєлгородська область знову потрапила під обстріл: є постраждалий

Фото: Білгородська область знову потрапила під обстріл (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бєлгородській області повідомляють нібито про "приліт" в одне із сіл Валуйського міського округа. Внаслідок вибуху є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова.

"Під обстріл потрапило село у Валуйському міському окрузі. Є один потерпілий. Поранення легкого ступеня тяжкості, медична допомога вже надається. Осколками снарядів вибито вікна у приватних домоволодіннях, пошкоджено одну машину", - написав він.

Нагадаємо, у вівторок уночі, 17 січня, у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Місцева влада заявила про роботу системи ППО над містом.

Також повідомлялося, що у Шебекіно (Бєлгородська область) сьогодні було неспокійно. Місто нібито зазнало обстрілів, внаслідок чого там пошкоджено лінії електропередач.

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