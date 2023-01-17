ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білгороді гучно: повідомляють про вибухи та роботу ППО

Новость на русском →
Бєлгородська область, Вівторок 17 січня 2023 02:55
У Білгороді гучно: повідомляють про вибухи та роботу ППО Фото: у Білгородській області повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У вівторок уночі, 17 січня, у російському Білгороді пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та заяву російського губернатора В'ячеслава Гладкова.

Чиновник стверджує, що над Білгородом та областю спрацювала ППО.

Аварійні служби міста та регіону уточнюють наслідки на землі. Гладков пообіцяв повідомити про наслідки вибухів.

Нагадаємо, що у вихідні також повідомлялося про вибухи в РФ у Білгородській області.

Також ми писали, що у Росії у Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години