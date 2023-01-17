RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белгородская область вновь попала под обстрел: есть пострадавший

Фото: Белгородская область вновь попала под обстрел (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области сообщают якобы о "прилете" в одно из сел Валуйского горокруга. Вследствие взрыва есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местного губернатора Вячеслава Гладкова.

"Под обстрел попало село в Валуйском городском округе. Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается. Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина", - написал он.

Напомним, во вторник ночью, 17 января, в российском Белгороде прогремели взрывы. Местные власти заявили о работе системы ПВО над городом.

Также сообщалось, что в Шебекино (Белгородская область) сегодня было неспокойно. Город якобы подвергся обстрелам, вследствие чего там повреждены линии электропередач.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине