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В Белгороде снова взрывы, россияне заявляют о работе ПВО

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Белгород, Воскресенье 18 декабря 2022 12:53
В Белгороде снова взрывы, россияне заявляют о работе ПВО Фото: в Белгороде снова сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Белгороде сегодня снова прогремели взрывы. Россияне заявляют о работе ПВО, а в одном из кварталов заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Жители Белгорода заявили, что слышали серию взрывов в небе. Позже в одном из жилых кварталов был замечен дым. В некоторых домах выбило окна.

Россияне заявляют о работе ПВО и публикуют найденные обломки. В соцсетях отмечают, что обломки ракеты упали на автомобиль.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе сработало ПВО. В то же время он сообщает о пострадавших.

"На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже", - отметил Гладков.

Напомним, в Белгороде вчера ночью прогремели взрывы, это произошло сразу после объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины.

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