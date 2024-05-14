У Бєлгороді та районі прогриміли вибухи, є руйнування і постраждала

Так, у Бєлгороді після відбиття засобами ППО повітряної атаки, пошкоджено скління в 21 квартирі 9 багатоквартирних будинків, посічені покрівлі у трьох приватних житлових домоволодіннях, вибиті вікна та посічені фасади загальноосвітньої школи №15 та одного комерційного об'єкта, пошкоджено 6 автомобілів.

Також є пошкодження на лінії електропередачі, аварійні служби займаються перепідключенням на резервні лінії.

"У Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ в селищі Північне пробито покрівлю одного приватного житлового домоволодіння, у селі Ріпне пошкоджено один автомобіль", - написав Гладков.

За попередньою інформацією, є одна постраждала - у жінки осколкове поранення хребта з пошкодженням спинного мозку. Її доправлено до обласної лікарні.