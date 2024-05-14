В Белгороде и районе прогремели взрывы, есть разрушения и пострадавшая

Так, в Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки, повреждено остекление в 21 квартире 9 многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта, повреждены 6 автомобилей.

Также есть повреждения на линии электропередачи, аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Северное пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль", - написал Гладков.

По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Она доставлена в областную больницу.