У Бєлгороді та районі прогриміли вибухи, є постраждалі та руйнування

За його словами, у Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селі Черемошне внаслідок прямого попадання снаряда, повністю зруйновано житловий будинок, лазню і гараж.

Троє мирних жителів, які у цей момент перебували вдома, зазнали легких подряпин і садин та відмовилися від виклику швидкої.

"Загалом на території села різні пошкодження зафіксовані у 5 приватних житлових домоволодіннях: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани. Також пошкоджено 3 автомобілі. У селі Устинка сталося загоряння сухої трави, осередок загоряння було оперативно ліквідовано", - повідомив Гладков.

Місцеві пабліки оприлюднили записане очевидцями відео вибухів у Бєлгородському районі.