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У Бєлгороді та районі прогриміли вибухи, є постраждалі та руйнування

Фото: внаслідок обстрілу Бєлгорода у місті зафіксовані руйнування та пожежа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО і було збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, у Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селі Черемошне внаслідок прямого попадання снаряда, повністю зруйновано житловий будинок, лазню і гараж.

Троє мирних жителів, які у цей момент перебували вдома, зазнали легких подряпин і садин та відмовилися від виклику швидкої.

"Загалом на території села різні пошкодження зафіксовані у 5 приватних житлових домоволодіннях: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани. Також пошкоджено 3 автомобілі. У селі Устинка сталося загоряння сухої трави, осередок загоряння було оперативно ліквідовано", - повідомив Гладков.

Місцеві пабліки оприлюднили записане очевидцями відео вибухів у Бєлгородському районі.

Обстріли Бєлгорода й обвалення будинку

В ніч на 13 травня у Бєлгороді та області були зафіксовані вибухи, було увімкнено сигнал ракетної небезпеки, а згодом пролунали вибухи через роботу ППО.

Вдень у місті прогримів вибух, а згодом стало відомо про обвал стіни багатоповерхового будинку. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 13 людей, серед них двоє дітей.

За даними OSINT-аналітиків, на відео вибуху не видно прильоту. Це свідчить, що багатоповерхівку могли підірвати зсередини.

В Україні вірогідними версіями інциденту є побутовий вибух або свідома провокація армії РФ.

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Бєлгород