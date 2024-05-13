В Белгороде и районе прогремели взрывы, есть пострадавшие и разрушения

По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки в селе Черемошное в результате прямого попадания снаряда, полностью разрушен жилой дом, баня и гараж.

Трое мирных жителей, которые в этот момент находились дома, получили легкие царапины и ссадины и отказались от вызова скорой.

"Всего на территории села различные повреждения зафиксированы в 5 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также повреждены 3 автомобиля. В селе Устинка произошло возгорание сухой травы, очаг возгорания был оперативно ликвидирован", - сообщил Гладков.

Местные паблики обнародовали записанное очевидцами видео взрывов в Белгородском районе.