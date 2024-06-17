У Бєлгороді сталась пожежа на складі: що відомо про інцидент

Інциденти в Бєлгородській області

Бєлгородська область РФ межує з Харківською та Сумською областями України і з початку вторгнення періодично потрапляє під обстріли, зокрема - часто опиняється під ударами самої російської авіації.

Подібний інцидент із дроном уже траплявся в самому Бєлгороді. Це сталося в березні поточного року, внаслідок вибуху постраждала місцева мерія.

Як повідомлялось напередодні, у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу в Бєлгородській області потрапив дрон-камікадзе. Через це постраждав місцевий чиновник.

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