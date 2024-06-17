В Белгороде произошел пожар на складе: что известно об инциденте

Инциденты в Белгородской области

Белгородская область РФ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и с начала вторжения периодически попадает под обстрелы, в том числе часто оказывается под ударами самой российской авиации.

Подобный инцидент с дроном уже происходил в самом Белгороде. Это произошло в марте текущего года, в результате взрыва пострадала местная мэрия.

Как сообщалось накануне, в здание администрации Грайворонского городского округа в Белгородской области попал дрон-камикадзе. Из-за этого пострадал местный чиновник.

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